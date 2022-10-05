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    Пункт пропуска «Казыгурт» на границе Казахстана и Узбекистана закроют на сутки

    5 Октября 2022, 19:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пункт пропуска «Казыгурт» (Казахстан) и сопредельный пункт пропуска «С. Наджимов» (Узбекистан) будут закрыты для пропуска граждан и автомашин в течение суток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Минфина РК.

    «Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан информирует, что с 09:00 часов 6 октября 2022 года до 09:00 часов 7 октября 2022 года пункт пропуска «Казыгурт» (Казахстан) и сопредельный пункт пропуска «С.Наджимов» (Узбекистан) будут закрыты для пропуска граждан и автотранспортных средств в связи с проведением Акционерным обществом «Узтрансгаз» гидроиспытательных работ газовых труб, проходящих между пунктами пропуска обоих государств», - говорится в сообщении КГД.

    Другие пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

    «Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений», - добавили в ведомстве.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Пограничники Узбекистан
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