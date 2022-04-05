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    Пул инвестпроектов в обрабатывающей промышленности сформировали в РК

    5 Апреля 2022, 16:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал о пуле инвестиционных проектов в отраслях обрабатывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Был проанализировал весь импорт страны по линии нашего министерства индустрии. Общая сумма импорта составила 38,4 млрд долларов», - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на пресс-конференции в СЦК.

    Министр также рассказал, что по итогам глубокого анализа министерством совместно с акиматами областей, городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента сформирован пул инвестиционных проектов в отраслях обрабатывающей промышленности. Так, определен перечень из свыше 700 проектов на общую сумму 20 трлн тенге с созданием 131,2 тыс. новых постоянных мест.

    Проекты разделены на четыре категории:

    - Вводимые в текущем году;

    - Реализуемые (строящиеся);

    - Прорабатываемые (определено место, источники финансирования и начата подготовка документации);

    - Перспективные (на уровне проработки).

    «Проекты разделены по регионам, и особо важные направления выведены в отдельный перечень, к примеру, проекты машиностроения. По каждому региону и перечню назначен отдельный человек, который знает все про проект и помогает ему продвигаться. К этой работе подключены акиматы. К примеру, если имеется где-то проблема с отсутствием дороги, то он сообщает, прорабатывает подготовку документов и далее информирует руководство», - рассказал министр.

    В целом, определен перечень из 131 ключевых проектов для реализации до 2025 года на общую сумму 5,6 трлн тенге с созданием около 37 тыс. новых постоянных мест.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Промышленность Экономика
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