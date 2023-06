Публикационная активность казахстанских ученых увеличилась в международных научных изданиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане отмечен рост публикационной̆ активности ученых в международных научных изданиях. Об этом сообщают в Комитете науки Министерства образования и науки Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2011 по 2019 годы по количеству статей̆ и обзоров в наиболее престижных журналах из первого квартиля базы «Web of Science» Казахстан поднялся со 122 на 87 место», - отмечают в ведомстве.

В комитете поясняют, международное признание научной̆ среды зависит от исследовательского потенциала ученых, выражаемого через количество авторитетных публикаций и их цитируемость.

«Только за последние пять лет каждая пятая публикация казахстанских ученых попадала в топ-25% научных журналов мира. На сегодняшний̆ день общее количество публикаций в базе данных «Web of Science» составило 28 973, в базе данных «Scopus» – 33 116», - уточняют в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что публикационная активность показывает продуктивность ученого, его вклад в науку. По итогам 2019 года в базе данных Web of Science проиндексировано 3 704 публикации, что в 8,7 раз больше, чем в 2011 году. Для базы «Scopus» данный̆ показатель вырос в 8,5 раза. В результате сотрудничества Комитета науки МОН РК с международными базами данных, 12 казахстанских научных журналов вошли в базу «Web of Science» и еще пять журналов в «Scopus». В 2019 году в 1% самых цитируемых авторов по версии «Web of Science» в своей предметной̆ области вошли семь казахстанцев: Максим Здоровец, Артем Козловский, Жаксыбай Жумадилов, Самат Кожахметов, Андрей Халимон, Тулеген Сейлханов и Ержан Утеулиев.