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    Публичный рейтинг депутатов «Nur Otan» в маслихатах предложил внедрить Президент РК

    28 Января 2022, 15:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что важным является внедрение публичного рейтинга депутатов «Nur Otan» в маслихатах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Работа в регионах зачастую никем, кроме акимов, не освещается. Широкая общественность не видит, какую роль в этом играет партия, потому что депутаты, как правило, самоустраняются от этого вопроса. Важным является внедрение публичного рейтинга депутатов «Nur Otan» в маслихатах», - отметил Глава государства.

    По словам Президента, граждане должны видеть и понимать, что делают народные избранники для улучшения благосостояния народа и качества жизни в стране.

    «Уверен, такое решение будет способствовать повышению эффективности работы депутатов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».

    Президент также заявил, о необходимости обновления партии «Nur Otan».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Нур Отан Политические партии Маслихат Политика Съезд партии Аманат
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