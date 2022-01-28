Публичный рейтинг депутатов «Nur Otan» в маслихатах предложил внедрить Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что важным является внедрение публичного рейтинга депутатов «Nur Otan» в маслихатах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа в регионах зачастую никем, кроме акимов, не освещается. Широкая общественность не видит, какую роль в этом играет партия, потому что депутаты, как правило, самоустраняются от этого вопроса. Важным является внедрение публичного рейтинга депутатов «Nur Otan» в маслихатах», - отметил Глава государства.

По словам Президента, граждане должны видеть и понимать, что делают народные избранники для улучшения благосостояния народа и качества жизни в стране.

«Уверен, такое решение будет способствовать повышению эффективности работы депутатов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».

Президент также заявил, о необходимости обновления партии «Nur Otan».