Публичные слушания о месте строительства будущей АЭС пройдут в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Публичные слушания о месте строительства будущей АЭС пройдут в одной из средних школ села Улькен Жамбылского района Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда «Самрук-Қазына».

«28 февраля в 11:00 в актовом зале средней школы села Улькен Жамбылского района Алматинской области состоятся публичные слушания о месте строительства будущей АЭС», - сказано в сообщении компании.

Местные жители смогут выразить свое мнение о проекте и задать вопросы экспертам, а также принять участие в слушаниях в офлайн-формате, но для этого нужно будет заранее прибыть на ближайшую к Улькену ж/д станцию Шыганак на одном из поездов.

Организатором слушаний выступает акимат Жамбылского района Алматинской области, а информационную поддержку окажет фонд «Самрук-Қазына».

В пресс-службе компании сообщили, что прямая трансляция будет доступна на страницах фонда в YouTube и сети Instagram.



