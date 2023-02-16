Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Публичные слушания о месте строительства будущей АЭС пройдут в Алматинской области

    16 Февраля 2023, 14:36

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Публичные слушания о месте строительства будущей АЭС пройдут в одной из средних школ села Улькен Жамбылского района Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда «Самрук-Қазына».

    «28 февраля в 11:00 в актовом зале средней школы села Улькен Жамбылского района Алматинской области состоятся публичные слушания о месте строительства будущей АЭС», - сказано в сообщении компании.

    Местные жители смогут выразить свое мнение о проекте и задать вопросы экспертам, а также принять участие в слушаниях в офлайн-формате, но для этого нужно будет заранее прибыть на ближайшую к Улькену ж/д станцию Шыганак на одном из поездов.

    Организатором слушаний выступает акимат Жамбылского района Алматинской области, а информационную поддержку окажет фонд «Самрук-Қазына».

    В пресс-службе компании сообщили, что прямая трансляция будет доступна на страницах фонда в YouTube и сети Instagram.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    ФНБ «Самрук Казына» Энергетика Алматинская область Строительство Регионы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Страны Евросоюза приступают к совместным закупкам газа
    Более 900 тысяч потребителей остались без света из-за бури в США
    Ветроэлектростанцию построят в СКО
    Публичные слушания о месте размещения АЭС пройдут в Алматинской области после выборов депутатов маслихата
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров