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    Публичные слушания о месте размещения АЭС пройдут в Алматинской области после выборов депутатов маслихата

    23 Февраля 2023, 15:27

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Акимат Жамбылского района Алматинской области сообщил о переносе даты публичных слушаний по месту размещения будущей атомной электрической станции, передает МИА «Казинформ«.

    «Уважаемые соотечественники! Считаем важным обеспечить участие всех заинтересованных сторон.

    Однако, в связи с досрочным прекращением полномочий маслихатов всех уровней и подготовкой к выборам, в настоящее время не представляется возможным обеспечить присутствие представителей органов местного самоуправления.

    Принято решение провести публичные слушания после того, как по итогам выборов будет сформирован состав маслихата.

    Новая дата проведения слушаний будет опубликована дополнительно, в соответствии с процедурами, установленными законодательством Республики Казахстан», - говорится в сообщении акимата Жамбылского района Алматинской области.

    Ранее сообщалось, публичные слушания о месте строительства будущей АЭС пройдут в Алматинской области.

    В июне министр энергетики РК Болат Акчулаков уточнил место, где планируется строительство атомной электростанции.

    «Провели межведомственную комиссию не по конкретному месту, а по региону размещения. Это все-таки регион озера Балхаш. Это в районе поселка Улкен Алматинской области. Регион размещения мы определили», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах после пленарного заседания Совета иностранных инвесторов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Энергетика Алматинская область Строительство Атомная станция
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