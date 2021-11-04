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    Публичные должностные лица будут проходить специальную проверку в Казахстане

    4 Ноября 2021, 10:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат принял Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Законопроект направлен на снижение рисков отмывания незаконных доходов и повышение эффективности национальной антиотмывочной системы», - сказала сенатор Ольга Перепечина, представляя документ на пленарном заседании платы.

    Было отмечено, что законопроект инициирован депутатами Парламента РК

    Законопроектом вводится понятие «публичные должностные лица», в отношении которых будет установлена дополнительная финансовая проверка. Понятие «публичные должностные лица» будет разграничено на национальные и иностранные публичные должностные лица. При этом Агентство финансового мониторинга будет вести список национальных публичных должностных лиц, перечень которых утверждается Президентом РК.

    Также предлагается отнести лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере цифровых активов (обеспеченных), к числу субъектов финансового мониторинга с определением контрольно-надзорных функций за Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, с введением вытекающих обязательств для таких субъектов уведомлять уполномоченный орган в сфере информатизации о начале своей деятельности.

    Кроме того, предполагается предоставление агентству доступа к сведениям Национального реестра бизнес-идентификационных номеров и установление типовой формы для субъектов финансового мониторинга (исключительно для финансовых организаций) по получению информации о бенефициарных собственниках своих клиентов.

    Автор:

    Серик Сабеков

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