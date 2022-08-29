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    Птицы попали в оба двигателя самолета Air Astana

    29 Августа 2022 10:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Птицы попали в оба двигателя самолета, летевшего из Алматы в Нур-Султан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании Air Astana.

    «По сообщению экипажа, во время захода на посадку произошло попадание птиц в оба двигателя. Воздушное судно Airbus A320 в ночь с 28 на 29 августа выполняло рейс КС955 Алматы-Нур-Султан. Посадка прошла в штатном режиме. Послеполетная инспекция подтвердила попадание птиц в двигатели», - говорится в сообщении авиакомпании.

    Фото: пресс-служба компании Air Astana
    Происшествия Авиация
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