Птицы попали в оба двигателя самолета Air Astana

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Птицы попали в оба двигателя самолета, летевшего из Алматы в Нур-Султан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании Air Astana.

«По сообщению экипажа, во время захода на посадку произошло попадание птиц в оба двигателя. Воздушное судно Airbus A320 в ночь с 28 на 29 августа выполняло рейс КС955 Алматы-Нур-Султан. Посадка прошла в штатном режиме. Послеполетная инспекция подтвердила попадание птиц в двигатели», - говорится в сообщении авиакомпании.

Фото: пресс-служба компании Air Astana



