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    • Птицы-каравайки прилетели на набережную Актау

    3 Августа 2022 21:06

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Повстречать птиц можно в заболоченных местах, вдоль берега в Актау. Жители сняли караваек на видео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    По словам горожан, они уже не раз сталкивались с птицей черного цвета, похожей на цаплю.

    Как объяснил местный орнитолог-любитель, эта птица - каравайка. Их сейчас много на набережной, особенно у островка в 7-ом микрорайоне.

    Птицы не особо пугливые, их много кто фотографирует.

    «У них начался обратный осенний пролет с мест гнездования - это Северный Каспий. Но в этом году их можно наблюдать в большом количестве на набережной. Ранее они были тоже, но не так много, как в этом году. На весеннем пролете появляются в конце марта первые, основные - в апреле, до мая растянут весенний пролет, а в конце июля летят обратно. Задержатся некоторые до конца октября, а может, и до декабря», - рассказал орнитолог-любитель.

    Скрин из видео
    #Экология #Видео #Мангистауская область
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