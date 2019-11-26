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    Птичий путь Центральной Азии изучают в Индии

    26 Ноября 2019, 07:44

    ЛОНАВАЛА. КАЗИНФОРМ - В Индии обсудили вопросы Центрально-Азиатского пролётного пути. С 18 по 22 ноября 2019 года в г. Лонавала, штат Махараштра, прошла международная конференция, посвященная вопросам сохранения водно-болотных угодий и мигрирующих водоплавающих и околоводных птиц на азиатском пролетном пути, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия.

    Особое значение уделялось статусу и значимости природоохранных действий на протяжении всего Центрально-азиатского пролетного пути (Central Asian Flyway - CAF). Было проведено несколько заседаний, на которых обсуждались и согласовывались действия всех стран-участниц Инициативы по Центрально-азиатскому пролетному пути (CAFI).

    Бомбейское общество естественной истории (Индия) и АСБК (Казахстан) взяли на себя лидирующую роль в данной Инициативе и будут ответственными за координацию проектов в Южной Азии и Средней Азии соответственно. От Казахстана на конференции выступили исполнительный директор АСБК Вера Воронова с докладом о проблеме гибели хищных птиц на ЛЭП и научный сотрудник АСБК Руслан Уразалиев с презентацией о результатах спутникового мечения кречёток.

    В конференции приняли участие более 200 человек. Из других стран Средней Азии были участники из Туркменистана (Эльдар Рустамов, национальный эксперт) и Узбекистана (Олег Кашкаров, Узбекское общество защиты птиц). Мероприятие было организовано Бомбейским обществом естественной истории (Bombay Natural History Society).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экология Индия
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