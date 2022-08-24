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    Птичий грипп убил сотни диких стервятников в заповеднике Джорджии

    24 Августа 2022, 15:32

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Птичий грипп унес жизни около 700 диких черных стервятников в заповеднике «Ноев Ковчег» в штате Джорджии, где обитает более 1500 других животных, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Официальные лица сообщили о предварительных тестах, которые показали, что причиной массовой гибели черных стервятников, гнездящихся в «Ноевом ковчеге», стал высокопатогенный штамм H5N1.

    Менеджер по уходу за животными заповедника Эллисон Хеджкот сообщила, что государственные работники усыпили еще около 30 других птиц.

    «Ноев ковчег» находится в городе Локуст-Гроув округа Генри, примерно в 48 км к юго-востоку от Атланты. Заповедник расположен в 160 км к северо-западу от района, где было обнаружено большинство из 15 ранее зарегистрированных случаев смерти диких птиц от вируса.

    В настоящее время заповедник закрыт до 3 сентября. Министерство сельского хозяйства и Министерство природных ресурсов штата Джорджии установили шестимильный (9,6 км) периметр карантина вокруг «Ноева ковчега» в надежде сдержать распространение вируса.

    Вспышка птичьего гриппа привела в этом году к гибели 40 млн кур и индеек и около 2 тыс. диких птиц в США.


    Фото: privadmin.ru

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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