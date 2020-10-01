Птичий грипп: падеж птицы снижается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об этом сегодня на брифинге в СЦК при Президенте РК сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Турсын Кабдулданов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

По информации КВКН МСХ РК, динамика падежа птиц по суткам демонстирирует постепенное снижение. Так, за последние сутки прекратился падеж в Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях, г. Шымкент. Кроме того, снижается падеж в СКО, Павлодарской и Костанайской областях.

В целом, падеж птицы был зарегистрирован в 99 населенных пунктах 41 районов 7 областей РК. В личных подворьях погибло 23 854 головы, а с учетом падежа на двух птицефабриках общее количество погибшей птицы составило менее 330 тысяч голов.

Турсын Кабдулданов уточнил, что возмещению на текущий момент подлежит 329 691 погибшая птица. При этом, выплата компенсации будет производиться при наличии акта ликвидации и экспертизы, подтверждающей падеж птиц от гриппа.

Снижение случаев падежа свидетельствует о высокой эффективности принятых в сентябре мер по локализации распространения птичьего гриппа. В частности, отмечена оперативность распределения вакцин.

«В соответствии с утвержденным планом ветеринарных мероприятий по профилактике особо опасных болезней животных для проведения вакцинации в феврале текущего года было выделено более 3,3 млн вакцин против птичьего гриппа. Дополнительно в сентябре для локализации очагов заражения птичьим гриппом из республиканского резерва было выделено 3,1 млн доз. А в конце текущей недели будет поставлено еще 1,3 млн доз. Таким образом, в регионы распределено 7,7 млн доз вакцин», сообщил представитель КВКН.

Также он проинформировал, что на сегодняшний день в рамках вынужденной вакцинации провакцинировано более 1,7 млн голов птиц в 424 сельских округах 60 районов 8 областей РК.

Кабдулданов подчеркнул, что по стратегии, согласованной с Союзом птицеводов и Ассоциацией яичных производителей, за счет республиканского бюджета проводится профилактическая вакцинация только родительского стада, а также птиц в личном подворье в 20-километровой зоне вокруг птицефабрик и по пути перелета диких птиц. Таким образом, выделенное в начале года количество препаратов на 100% покрывало потребность в вакцине.

«В рамках действующего ветеринарного законодательства птицефабрики самостоятельно проводят вакцинацию. При этом, птицефабрики бройлерного направления не проводят вакцинацию ввиду малого срока жизни бройлеров (36-40 дней). Суточных цыплят и инкубационное яйцо они получают от птицефабрик, где материнское поголовье уже провакцинировано от птичьего гриппа. Яичные птицефабрики проводят вакцинацию кур-несушек», - добавил спикер.

Кроме этого, на брифинге была озвучена информация об эпидемиологической ситуации по птичьему гриппу в мире. По словам Кабдулданова, в сентябре 2020 года высокопатогенный грипп птиц выявлен в 26 странах мира, всего 459 очагов. В соседней РФ на сегодняшний день погибло более 1,5 млн голов птиц.