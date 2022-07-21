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    Птицефабрики закупят 150 тыс. тонн пшеницы по льготной цене - Минсельхоз РК

    21 Июля 2022, 14:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств направлено на форвардный закуп зернофуража, сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, выступая на Форуме Евразийской птицеводческой ассоциации в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году из республиканского бюджета было выделено 20 млрд тенге на увеличение уставного капитала АО «Продкорпорация». Данные средства направлены на форвардный закуп зернофуража в объеме 200 тыс. тонн, из них 150 тыс. тонн пшеницы реализуются птицефабрикам по цене ниже рыночной на 30%», - сказал Айдарбек Сапаров.

    Вице-министр также отметил, что по поручению Главы государства Министерством сельского хозяйства разработан и утвержден Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы.

    «При разработке Нацпроекта были учтены глобальные вызовы и мировые тренды в развитии АПК, итоги реализации предыдущих государственных и отраслевых программ. Уверен, что совместными усилиями, взаимопониманием и плодотворным сотрудничеством мы достигнем высоких результатов в решении поставленных перед нами задач», - добавил Айдарбек Сапаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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