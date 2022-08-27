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    Птица попала в закрылок казахстанского самолета

    27 Августа 2022 14:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В закрылок самолета авиакомпании Air Astana, летевшего из Нур-Султана в Алматы, попала птица. В закрылке образовалась вмятина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня на послеполетном осмотре воздушного судна Airbus A321 LR, выполнившего рейс КС 9960 Нур-Султан - Алматы, обнаружены следы попадания птицы в закрылок с повреждением, образовалась вмятина. Ремонт будет выполнен персоналом инженерно-технического департамента авиакомпании Air Astana», - сообщили в пресс-службе компании.

    Подобный случай произошел 18 августа. Авиарейс Алматы-Атырау задержался из-за обследования технического состояния борта после попадания в двигатель самолета птицы.

    Также 23 августа на послеполетном осмотре воздушного судна, выполнившего рейс Стамбул-Алматы, обнаружены следы попадания птицы в двигатель.


    Фото: t.me/PR_AirAstana/84

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Астана (Нур-Султан) Алматы Происшествия Авиация
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