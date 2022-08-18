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Птица попала в двигатель казахстанского самолета
18 Августа 2022 13:19

Птица попала в двигатель казахстанского самолета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Авиарейс Алматы-Атырау будет выполнен с задержкой из-за обследования технического состояния борта после попадания в двигатель самолета птицы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба авиакомпании Air Astana, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня на послеполетном осмотре воздушного судна Airbus A320, выполнившего рейс КС877 Алматы-Атырау, обнаружены следы попадания птицы в двигатель. Эксплуатация борта приостановлена для оценки технического состояния. В связи с этим рейс КС878 Атырау-Алматы будет выполнен с задержкой. Статус рейса просим узнавать по ссылке», - говорится в публикации пресс-службы авиакомпании.



Фото: t.me/PR_AirAstana


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