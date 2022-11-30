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    Психотропные препараты изъяли  у наркоманки за рулем авто в Атырау

    30 Ноября 2022, 21:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау у находившейся за рулем автомобиля женщины изъяли психотропные препараты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, сегодня ранним утром
    сотрудники батальона патрульной полиции в микрорайоне Мунайшы остановили для проверки автомашину «ВАЗ-2114». Состояние находившейся за рулем женщины показалось подозрительным. В результате экспертизы было установлено, что гражданка Республики Узбекистан, 1992 года рождения, находится в состоянии наркотического опьянения,

    Составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК, собранные материалы направлены в административный суд для принятия законного решения.
    «А также из сумочки гражданки Республики Узбекистан изъято 34 штуки пластин и флаконов различных психотропных препаратов. В отношении нее оперативно-следственной группой городского отдела полиции №2 проводятся следственные действия», - сообщили в пресс-службе ДП области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область МВД РК Борьба с наркотиками
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