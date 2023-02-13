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    Психологическую помощь по телефону «горячей линии» просят застрявшие на заснеженных трассах Жамбылской области

    13 Февраля 2023, 15:47

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аварийно-спасательные работы проводят на дорогах Жамбылской области спасатели и полицейские, патрулируют трассы для оказания помощи водителям и пассажирам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, с началом ухудшения погодных условий (снегопады, метели, гололед, плохая видимость) в регионе открыта «горячая линия» для оказавшихся в сложной ситуации на трассе и для всех, желающих получить информацию по состоянию магистралей Жамбылской области.

    «В ДЧС области организован оперативный штаб, работают телефоны «горячей лини», - рассказала руководитель пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Сауле Мунатаева. – Всего поступило порядка 350 звонков, из них три звонка об оказании психологической помощи, остальные – информационного характера. Телефон «горячей линии» – 8(7262)513575, 514167. При необходимости можно сообщить, что с вами случилось, по номерам 101 и 112. При обращении на эти номера обязательно приедут наши спасатели, помогут выбраться из снежного плена и отвезут в ближайший пункт обогрева».

    Так, сегодня ночью около села Майтобе Жуалынского района поступило сообщение о застрявшей на трассе машине с людьми. На место выехали сотрудники ДЧС области и эвакуировали троих человек в пункт обогрева в Жамбылском районе.

    «Помимо того, что в Жамбылской области заранее к зимнему сезону было подготовлено пять оборудованных стационарных пунктов обогрева, возле трасс при необходимости еще открывают пункты обогрева в школах, мечетях, Домах культуры. В селе Бектобе Жамбылского района, куда отвезли эвакуированных от села Майтобе Жуалынского района, открыли три пункта обогрева – в двух мечетях и в Доме культуры. Местные исполнительные органы организовали горячее питание. В задачу спасателей входит эвакуировать людей из опасных зон, спасти и доставить либо в пункты обогрева, либо на вокзалы», - пояснила спикер.

    Как сообщалось ранее, в Жамбылской области из снежных заносов спасено 68 человек. На двух участках внутриобластных автодорог Куюк – Карабастау – Каратау и Каратау – Жанатас силами ДЧС из застрявших в снежных заносах 12 легковых автомобилей спасено и доставлено в ближайшие населенные пункты 68 человек, из них 9 детей.

    Метель и практически нулевая видимость привели к транспортным заторам на трассах Жамбылской области. Возле села Айша-биби собралось примерно 330 автотранспортных средств, из них около 30 пассажирских автобусов, остальные легковые и грузовые автомашины. Картина постоянно меняется. «Жамбылская область находится в зоне резко континентального климата. В различных районах области, разный температурный фон и погодные условия, особенно в зимнее время года. И, если осадки в виде снега сопровождаются сильным ветром, зачастую метель и ограничение видимости приводят к тому, что выехавшие за пределы населенных пунктов автомашины застревают на участках автодорог, где образуются снежные заносы. Для предотвращения несчастных случаев, дорожные службы закрывают опасные участки дорог, а спасатели патрулируют по этим участкам в целях оказания помощи пострадавшим людям и извлечения из заносов их автотранспорта», - пояснила руководитель пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Сауле Мунатаева.

    В связи с плохими погодными условиями департаменты ЧС и полиции Жамбылской области настоятельно рекомендуют водителям по возможности не выезжать на загородные трассы.

    На данный момент в Жамбылской области из-за сильной метели и плохой видимости закрыта трасса республиканского значения Алматы – Термез – Ташкент на участке автодороги Кенен – Благовещенка 159 – 238 км.

    Фото ДЧС Жамбылской области

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Транспорт Дороги Погода ДЧС Спасение
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