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    Пшеница в этом году очень хорошего качества - глава Минсельхоза

    11 Октября 2022, 15:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Объем урожая зерновых в этом году может превысить текущие прогнозы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году уже в чистом весе после чистки и сушки мы собрали около 16,3 млн тонн зерновых. В этом году думали, что будет среднегодовой уровень в 18,3 млн тонн. Сейчас думаем, что мы превысим этот прогноз примерно на 1 млн тонн», - сказал Ербол Карашукеев журналистам после заседания Правительства.

    Как проинформировал министр, сбор урожая по пшенице прогнозирован на уровне 13,4 млн тонн, но планируется превышение прогноза не менее чем на 1 млн тонн.

    «Урожай есть. Зерно есть. Пшеница есть. Пшеница очень хорошего качества в этом году. Мы внутренний рынок полностью обеспечим и сохраним за собой экспортный потенциал. Проблем не будет», - заверил глава Минсельхоза.

    Ранее министр прокомментировал цены на пшеницу. По его словам, цены на пшеницу в стране стабильные.

    Также Ербол Карашукеев сообщил, что хлеб в стране подорожал на 11,9 %.

    Фото:gov.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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