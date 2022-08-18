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    Прыжок с 25 этажа: очевидцы рассказали о возможных причинах суицида девушки в Алматы

    18 Августа 2022 09:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стали известны подробности трагедии в Алматы, когда с балкона 25-го этажа одного из жилых комплексов выбросилась девушка. Причиной поступка могла послужить болезнь, считают очевидцы трагедии. В сумке погибшей нашли медицинскую справку с анализами на онкологию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Астана».

    Личность погибшей установлена. Девушка приехала в Алматы из Шымкента. По словам местных жителей, погибшая снимала квартиру в данном ЖК. Люди предполагают, что на отчаянный шаг она могла пойти из-за болезни. В сумке погибшей лежала медицинская справка. Перед смертью девушка сдавала анализы на онкологию.

    От рокового шага девушку пытались отговорить соседи. Но последнюю это не остановило. Погибшая, к слову, едва не упала на играющего во дворе ребенка. К счастью, девочка не пострадала.

    Полицейские же предполагают, что на такой шаг погибшую спровоцировали. Заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

    «Управлением Бостандыкского района начато досудебное расследование по статье 105 УК РК. Обстоятельства произошедшего и мотив устанавливаются», - сообщила официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ



    #Алматы #Происшествия #МВД РК
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