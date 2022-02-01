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    Прямые авиарейсы открываются между Актау и Баку

    1 Февраля 2022, 22:57

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – С 18 февраля открывается прямое авиасообщение по маршруту Баку-Актау-Баку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно информации, рейсы из Баку в Актау будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям. При этом на рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

    При вылете из Актау в Баку тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной клинике или лаборатории, которая берет анализ методом ПЦР-тестирования. На справке рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.

    Что касается въезда в Казахстан - все пассажиры должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста (действителен 72 часов). Однако ПЦР не требуется гражданам и жителям Казахстана и международным транзитным пассажирам, следующим через Казахстан, при предъявлении полного паспорта вакцинации.

    Сегодня между Казахстаном и Азербайджаном совершаются регулярные рейсы по четвергам и воскресеньям по направлению Алматы-Баку-Алматы, которые открылись с 7 ноября прошлого года на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах.

    Напомним, полеты из Азербайджана в Казахстан были приостановлены с марта 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Рейсы выполнялись в направлении Алматы, Актау и Нур-Султана.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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