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    Прямой рейс планируют запустить между Казахстаном и Саудовской Аравией

    27 Сентября 2022, 16:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Саудовская Аравия планируют запустить прямое авиасообщение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы работаем с авиационными властями, чтобы улучшить прямую связь с Саудовской Аравией. Наш подход - сделать все возможное вместе с нашими партнерами. Одну вещь, которую рассказали казахстанские туристические операторы, они хотели бы регулировать цену туристического пакета посредством открытия прямых рейсов. Над этим мы работаем. И на следующей неделе надеемся на то, что авиационные власти Саудовской Аравии и Комитет гражданской авиации Казахстана подпишут соглашение, в рамках которого возможно будет летать напрямую. А это в свою очередь сделает возможным снизить стоимость туристического пакета в Саудовскую Аравию», - сказал управляющий директор платформы Nusuk Фахд Хамидаддин журналистам в рамках встречи в Астане.

    Он уточнил, что представители платформы работают с казахстанскими туристическими компаниями, чтобы Саудовская Аравия стала наиболее доступной.

    «Мы построили новый аэропорт, функционирует высокоскоростной поезд между Меккой и Мединой. У нас очень много дополнительных услуг, о которых туристы еще не знают. Таким образом, наша цель заключается в том, чтобы дать возможность казахстанским компаниям как можно шире обслуживать своих же туристов. Мы также услышали, что казахстанские туристические компании хотели бы разработать программы, чтобы туристы могли посетить не только Мекку и Медину, но и увидеть города как Джидда, Эр-Рияд и другие», - проинформировал Фахд Хамидаддин.

    Сегодня в столице министерство туризма Саудовской Аравии проводит воркшоп по развитию туризма, в рамках которого рассказали о новых возможностях совершения Хаджа для казахстанцев. Цель семинара – обсуждение направлений по туризму и ознакомление гостей с новой платформой Nusuk.

    Ранее в Астане состоялось подписание меморандума по развитию туристических направлений между Саудовской Аравией и Казахстаном.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Туризм Транспорт Саудовская Аравия Авиация Международная деятельность РК
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