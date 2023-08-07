Прямой экспортный путь в Персидский залив, Пакистан, Индию и Восточную Африку планирует создать Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Создание кратчайшего прямого пути доставки казахстанских экспортных грузов на рынки стран Персидского залива, Ближнего Востока, Пакистана, Индии и побережья Восточной Африки – такую возможность РК может дать запуск совместного предприятия с Abu Dhabi Ports (является частью AD Ports Group от имени Simatech Shipping & Forwarding). Перспективы его создания обсудили на прошлой неделе заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин и руководитель Simatech Shipping & Forwarding (входит в группу DP World) Давуд Тафти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу primeminister.kz.

Основная задача – поставка сельскохозяйственных товаров из казахстанского порта Курык в страны Персидского залива через порты Амирабад и Бендер-Аббас (Иран). Новый маршрут может открыть беспрецедентные возможности казахстанским экспортерам: три дня через Иран с доступом в иранские порты Амирабад, Бендер-Аббас, Бендер-Хомейни, Чабахар, порты ОАЭ Халифа, Фуджейра и далее во все порты Индии, Пакистана, Дальнего Востока, восточного побережья Африки. При этом не исключается возможность доставки товаров в европейские страны.

Во время встречи стороны обсудили варианты маршрутов доставки грузов по Каспийскому морю в Исламскую Республику Иран с возможностью дальнейшего транзита в страны Персидского залива. По словам СЕО Simatech Shipping & Forwarding Давуда Тафти, компания уже закупила 4 судна с грузоподъемностью 7500 тонн каждое. Водоизмещение судов составляет 6 метров, они способны перевозить насыпные, контейнерные, а также генеральные грузы. В данное время судна находятся в порту Амирабад (на севере округа Бехшар, Иран). В течение ближайших 2 лет компания планирует поставить 10 таких судов. Кроме того, недавно компания приобрела 45 грузовых автомашин и две баржи, способные перевозить 350 грузовых автомобилей каждая. В планах на ближайшие 4 месяца – довести число грузового автопарка до 200 единиц, в недалекой перспективе – до 1000.

Базовыми портами станут Курык (Казахстан) и Джабаль-Али (ОАЭ). Эти два порта будут связаны всей необходимой инфраструктурой и обеспечены техникой. Компания также владеет двумя сухими портами для консолидации и перекомпоновки грузов. Все это вкупе даст казахстанским экспортерам беспрецедентную возможность пересечь Иран за 2-3 дня.

Напомним, что в апреле 2023 года в ходе визита Премьер-Министра Республики Казахстан в Иран было подписано соглашение о развитии перевозок между портами Курык и Амирабад. В рамках реализации достигнутых договоренностей в этих портах завершаются работы по строительству инфраструктуры для зерновых терминалов.

Справочно: Simatech Shipping & Forwarding является ведущей судовой управляющей компанией в Персидском заливе. Имеет большой флот, занимается поставками грузов из Ирана в арабские страны, Индию, Африку и Китай. Компания также имеет ряд коммерческих портов и терминалов в арабских странах.