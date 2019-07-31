Прямая трансляция с Байконура начнется за сорок минут до запуска «Прогресс МС-12»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня на космодроме Байконур пусковой день, к старту готовится космической грузовик «Прогресс МС-13», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На 31 площадке космодрома Байконур идут последниеприготовления к пуску, который назначен на 31 июля 2019 года, в 18 часов 10минут по времени Нур-Султана.

По информации пресс-службы Роскосмоса, за сорок минут достарта на сайте и социальных сетях космического ведомства начнется прямаятрансляция с космодрома Байконур, во время которой будут показаны моментыподготовки космического грузовика и сам момент запуска ракеты - носителя «Союз2.1», которой предстоит вывести на орбиту корабль «Прогресс МС-12».

Корабль должен доставить на Международную космическуюстанцию (МКС) 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системыдозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа вбаллонах. В укладке грузового отсека – научное оборудование, комплектующие длясистемы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметыодежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Согласно циклограмме полета, «Прогресс МС-12» долженпристыковаться к МКС по короткой схеме, спустя три с лишним часа после пуска.Телестудия Роскосмоса также планирует показать момент стыковки космическогогрузовика «Прогресс МС-12» к станции в прямом эфире.

Стыковка с МКС запланирована на сегодня, 31 июля 2019 года,в 21 час 35 минут, прямая трансляция начнется в 21 час 10 минут по времениНур-Султана.