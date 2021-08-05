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    Прямая трансляция боя Бибосынова за выход в финал и схватки Санаева за «бронзу» на Олимпиаде-2020

    5 Августа 2021, 07:40

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Олимпийских играх в Токио несколько казахстанских спортсменов поборются за медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Боксер Сакен Бибосынов, выступающий в весовой категории до 52 килограммов, уже гарантировал себе бронзовую медаль Олимпиады-2020, но может улучшить ее, если победит в полуфинале британца Галаля Яфая. Прямая трансляция его боя начнется в 11:48 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazaqstan». Ранее по ходу турнира Сакен Бибосынов прошел пуэрториканца Янкьеля Риверу Фигероа (4:1), француза Биллаля Беннама (5:0) и испанца Габриэля Эскобара Маскунано (3:2).

    В вольной борьбе у мужчин за «бронзу» сразится Нурислам Санаев, выступающий в весовой категории до 57 килограммов. Его поединок начнется после 15:15 по времени Нур-Султана, а посмотреть его в прямом эфире на телеканале «Хабар». По ходу турнира Санаев победил Диамантино Юну Фафе из Гвинеи-Бисау (7:0) и японца Юки Такахаси (5:4), а в полуфинале уступил индийцу Кумару Рави (7:9).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада Бокс
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