Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Прямая ответственность руководства компании - Алихан Смаилов о гибели работника АМТ

    8 Декабря 2022, 14:58

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК на встрече с активом Карагандинской области заострил внимание на ряде других первоочередных вопросов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Так, серьезную обеспокоенность вызывает положение дел на «АрселорМиттал Темиртау», где отмечаются низкие темпы модернизации и ухудшение технологического состояния, а пренебрежение промышленной безопасностью приводит к увеличению числа летальных случаев. Он отметил, что сегодня на производстве произошла очередная трагедия, в результате которой погиб работник предприятия.

    «Это все является прямой ответственностью руководства компании. В этой связи им предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации. Сейчас Правительство вступило в активные переговоры по урегулированию этих вопросов», — подчеркнул Алихан Смаилов.

    Он также отметил необходимость в целом вести работу по снижению негативного влияния промышленных производств на экологическую обстановку, развитию индустриальной зоны «Сарань», подготовке квалифицированных специалистов, держать на контроле вопросы своевременной выплаты зарплат и предупреждения несчастных случаев на производстве.

    Кроме того, на встрече с активом региона Премьер-Министр отметил, что руководство области должно продолжить реализацию мер по развитию региональной экономики, инфраструктуры, предпринимательства и социальной сферы.

    Одним из основных приоритетов Алихан Смаилов назвал недопущение резкого и необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары.

    «Нужно вести работу по насыщению рынка качественной продукцией отечественного производства. Ее широкий ассортимент и большое количество будут сдерживать рост цен. Акимату надо работать над этим», — отметил он.

    Как сообщалось, на коксохимическом производстве металлургического комбината компании погиб газовщик 1982 г.р.

    Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели рабочего на коксохимическом производстве АО «АрселорМиттал Темиртау».
    Премьер-министр РК Карагандинская область Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Международных экспертов привлекут для оценки деятельности «АрселорМиталл Темиртау»
    Зарплату шахтерам «АрселорМиттал Темиртау» повысят с января 2023 года
    Зимний фонтан удивил костанайцев и прибавил работы коммунальным службам
    Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области
    Популярное
    1 Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
    2 Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК
    3 Какие уроки извлекли из ЧП в Экибастузе, рассказал Роман Скляр
    4 Габидулла Оспанкулов назначен завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК
    5 Насколько повысят зарплаты врачам и учителям в 2023 году в Алматы
    Новости партнеров