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    Прожиточный минимум в Кыргызстане вырос на 15% за год

    16 Января 2023, 21:08

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане по итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом величина прожиточного минимума возросла на 15% и составила 7178,32 сома (83,7$), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Национального статистического комитета КР, наибольший рост прожиточного минимума отмечается в столице страны в городе Бишкеке (на 15,7%) и Иссык-Кульской области (на 16,3%).

    Согласно представленным данным, в структуре прожиточного минимума на долю продовольственных товаров приходится 65%, непродовольственных - 16%, услуг - 17% и налогов - 2%. Энергетическая ценность продовольственной корзины составляет 2101 ккал, а ее химический состав содержит 73 грамм белков и 71 грамм жиров.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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