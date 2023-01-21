Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Западно-Казахстанская область

    Пройти бесплатное обследование на рак шейки матки предлагают жительницам СКО

    21 Января 2023, 18:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области онкологический диспансер ежегодно проводит день открытых дверей. 28-го января жительницы региона смогут без записи и направлений обследоваться на рак шейки матки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации медучреждения, дни открытых дверей проводят для того, чтобы выявить болезнь на ранних стадиях и предотвратить ее. 28-го января с 9 до 13 часов врачи-онкогинекологи будут проводить осмотр и по показаниям направлять пациенток на УЗИ либо назначать цитологическое исследование.

    «Январь считается месяцем осведомленности о раке шейки матки. Это заболевание занимает 7-е место среди самых распространенных видов рака в мире и 4-е место среди самых распространенных раков у женщин. При этом заболевание излечимо, если начать бороться с ним на ранних стадиях, поскольку рак прогрессирует медленно», - проинформировали в онкоцентре.

    В Северо-Казахстанской области на учете в онкодиспансере по различным видам заболевания состоят 10 460 человек. Из них 544 женщины страдают раком шейки матки. 77 из них поставили на учет в прошлом году. Скончались в 2022-м году от этого заболевания 11 человек.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Медцентр Управделами Президента РК заинтересован в сотрудничестве с актюбинским вузом
    70 человек заболели коронавирусом в Казахстане
    В поликлиниках Астаны в пилотном режиме открылись отделения скорой медпомощи
    Лечебно-диагностическую процедуру для Нурсултана Назарбаева провели бесплатно
    Популярное
    1 Партия Respublica не сможет участвовать в выборах в маслихаты
    2 11 лошадей из украденных 31 вернули жителю Семея
    3 Рынок «Аксай» сгорел в Таразе: возбуждено уголовное дело
    4 Сразу 12 протоколов составили на нарушителя ПДД в Таразе
    5 Мужчина получил электротравму при пожаре на рынке в Таразе
    Новости партнеров