Проявить чемпионский дух призвал игроков ФК «Актобе» аким Ералы Тугжанов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов встретился с футболистами и тренерским штабом ФК «Актобе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи аким области подчеркнул, что футболистам «Актобе» нужно продемонстрировать чемпионский дух в предстоящих матчах первенства страны и еврокубков. В настоящее время ФК «Актобе» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата РК с 25 очками.

«Скоро начнется второй круг чемпионата Казахстана по футболу. «Актобе» начал сезон ярко, с побед, но сейчас есть вопросы. Вы знаете, какое большое значение имеет футбол для нашего региона, для актюбинцев. Со своей стороны мы создаем все условия для развития клуба, оказываем всестороннюю поддержку. Будем и дальше работать в этом направлении. В начале сезона мы договорились о целях и задачах, которые стоят перед командой. Сейчас мы ждём соответствующих результатов. Вам нужно приложить все усилия для их достижения», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

В свою очередь капитан «Актобе» Дмитрий Шомко поблагодарил главу региона за оказываемую поддержку, пообещав, что команда сделает все, чтобы оправдать возложенных на нее надежды.