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    Провозгласив Независимость, Казахстан объединил  многие народы – Супиян Магомадулы

    20 Декабря 2021, 21:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Провозгласив Независимость, Казахстан объединил многие народы. Об этом рассказал директор Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики (РФ) Супиян Магомадулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы помним «лихие 90-е»: как они прошли в России и как сложились на территории Республики Казахстан. В 91-м году Республика Казахстан, провозгласив свою Независимость, действительно встала на принципы демократического развития, стала светским государством и объединила все народы, которые проживают на территории прекрасной республики. Сегодня Казахстан – процветающая страна с прекрасными отношениями с чеченским народом. Говоря о родственных связях чеченского народа с казахами, мы должны обратиться к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, который в апреле 2020 года прямо заявил, что дружба чеченцев и казахов началась в самые трагичные, тяжелые дни для чеченского народа, в том числе для ингушского. Народ был на грани вымирания. Несмотря на строгий запрет, простые жители Казахстана протянули руку помощи чеченцам», - рассказал директор Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики Супиян Магомадулы.

    «По официальным данным на 2017 год, 32 820 чеченцев и 15 тысяч ингушей проживают на территории Казахстана. Мы думаем, что на территории Казахстана после первой и второй чеченских войн приняли большое количество беженцев. Их количество, считаем, составляет около 82 тысяч», - добавил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Наука История Казахстана 30 лет Независимости
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