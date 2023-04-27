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    Провокаторы не имеют ничего общего с Казахстаном – Президент

    27 Апреля 2023, 11:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал различать провокационные призывы от реальности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв нашего единства и согласия. Мы видим, как в публичном поле заметно увеличилось количество разного рода фальсификаций или фейков и деструктивных публикаций», - сказал Касым-Жомарт Токаев на сессии АНК.

    По словам Главы государства, в подавляющем большинстве их авторы не имеют ничего общего с Казахстаном, пытаясь посеять семена раздора в нашем обществе, действуя при этом из-за рубежа.

    «Их риторика и действия направлены на создание атмосферы недоверия, разжигание розни между людьми, на подрыв государственной безопасности. С учетом таких тенденций любой инцидент, имевший криминальный или бытовой характер, усилиями недоброжелателей может быть перенесен в межэтническую плоскость и привести к тяжелым последствиям», - отметил Президент.

    «Поэтому мы, будучи ответственными гражданами, должны противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, быть деликатными и в то же время жесткими, быть, в конечном счете, справедливыми», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана АНК
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