Провокационный плакат в Назарбаев университете прокомментировал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал плакат с надписью «Zа наших», вывешенный в Назарбаев университете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вопрос одинаково относится ко всем гражданам страны. Все граждане равны перед законом и законодательство одинаково распространяется на всех. Поэтому, если они выражают позицию, которая противоречит законодательству, они будут привлечены к ответственности. В данном случае этот кейс я пока еще не знаю, во-первых. Во-вторых, Назарбаев университет имеет автономный статус, отдельный закон, и не подотчётен, не является подведомственным МОН», - сказал Асхат Аймагамбетов в кулуарах после пленарного заседания Мажилиса.

По его словам, не имеет значения профессия, которую представляет человек, совершающий такой шаг.

«Если человек имеет право на свободу права, свободу слова, свободу вероисповедания, то он имеет одинаковые права, являясь и учителем, и врачом, и безработным. Но если он каким-то образом (нарушает законодательство), то как и все граждане, может быть привлечён к ответственности. Что касается учителей, есть у нас Кодекс этики педагогов и там это все чётко описано. Они должны вести себя в соответствии с этическими принцами, требованиями, в том числе во взаимоотношении с родителями, с учениками, со своими коллегами. И им не допускается навязывать свою позицию, в том числе политическую», - отметил министр.

«Они проводят занятия, и должны проводить только в рамках учебной программы. А навязывать свою личную позицию или пропагандировать какие-то вещи, которые нарушают законодательство, конечно, это никому не позволено», - заключил глава МОН.