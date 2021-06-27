Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Шымкент

    Проводившие той в карантин шымкентцы привлечены к ответственности

    27 Июня 2021, 22:04

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Управления полиции Абайского района ежедневно проводят рейды по контролю за соблюдением требований карантинного режима, в ходе очередного профилактического мероприятия полицейские выявили проведение торжественного мероприятия в ресторане, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

    В ходе очередного профилактического мероприятия полицейские выявили проведение торжественного мероприятия в ресторане, расположенном по улице Калдаякова. Жители проводили торжество, допустив большое скопление людей. Работники заведения обслуживали гостей без медицинских масок.

    Собранные по данному факту материалы направлены для принятия соответствующих мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг.


    Автор:

    Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    Кредит на сумму свыше 1 млн тенге оформили на студента в Павлодаре
    На 2,5 млн тенге обманула карагандинку мошенница, обещавшая представить собаку на престижную выставку
    Первая криминалистическая цифровая лаборатория заработала в Казахстане
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз