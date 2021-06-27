Проводившие той в карантин шымкентцы привлечены к ответственности

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Управления полиции Абайского района ежедневно проводят рейды по контролю за соблюдением требований карантинного режима, в ходе очередного профилактического мероприятия полицейские выявили проведение торжественного мероприятия в ресторане, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

В ходе очередного профилактического мероприятия полицейские выявили проведение торжественного мероприятия в ресторане, расположенном по улице Калдаякова. Жители проводили торжество, допустив большое скопление людей. Работники заведения обслуживали гостей без медицинских масок.

Собранные по данному факту материалы направлены для принятия соответствующих мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг.



