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    Проводится тщательная проверка – аким СКО о нападении на учеников

    13 Февраля 2023, 15:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров отреагировал на трагедию в школе № 4 Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поводу случившегося ЧП в средней школе № 4 города Петропавловска работает специальная комиссия. Проводится тщательная проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры», - написал глава региона на своей странице в социальной сети.

    Ранее в Министерстве просвещения сообщили, что будет создана комиссия, в состав которой войдут представители Комитета по охране прав детей, департамента по обеспечению качества в сфере образования, управления образования региона. Прокуратура области заявила, что в рамках досудебного расследования действиям администрации школы будет дана правовая оценка. Сегодня утром ученик 9-го класса напал с топором на учащихся школы № 4. Его задержали сотрудники полиции. Двое пострадавших детей находятся в реанимации. После случившегося в школе Петропавловска обеспечение безопасности проверят во всех школах Казахстана.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Происшествия Акимат Петропавловск
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