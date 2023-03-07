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    Проводить учебные занятия в школах по реагированию на кризисные ситуации предлагает МВД РК

    7 Марта 2023, 11:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов озвучил ряд предложений касательно обеспечения безопасности в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагается в краткие сроки завершить работы по оснащению школ системами безопасности и устранению недостатков; предусмотреть проведение учебно-тренировочных занятий по реагированию на кризисные ситуации; повысить качество подготовки психологов в организациях образования», - сказал Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

    По его словам, зарубежная практика показывает, что нередко агрессоры подвергались травле со стороны сверстников.

    «Необходимо проработать методологию раннего выявления проблемных детей и проведения с ними индивидуальных мероприятий. Полагаем, что указанные меры позволят наладить архитектуру безопасности в организациях образования», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Безопасность МВД РК
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