Проводить учебные занятия в школах по реагированию на кризисные ситуации предлагает МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов озвучил ряд предложений касательно обеспечения безопасности в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается в краткие сроки завершить работы по оснащению школ системами безопасности и устранению недостатков; предусмотреть проведение учебно-тренировочных занятий по реагированию на кризисные ситуации; повысить качество подготовки психологов в организациях образования», - сказал Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

По его словам, зарубежная практика показывает, что нередко агрессоры подвергались травле со стороны сверстников.

«Необходимо проработать методологию раннего выявления проблемных детей и проведения с ними индивидуальных мероприятий. Полагаем, что указанные меры позволят наладить архитектуру безопасности в организациях образования», - добавил министр.



