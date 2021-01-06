Проводить спортивные игры без участия зрителей разрешили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте разрешили проводить спортивные тренировки для Национальных сборных, сборных команд города, клубных команд, индивидуальных и групповых тренировок по видам спорта до 5 квадратных метров на одного посетителя, а спортивные игры - на открытом воздухе без зрителей. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача города Шымкента «О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкента», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении также говорится в обычном режиме организовать работу сельско-хозяйственных, полевых и строительных работ, строительных и промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, животноводческих и птицеводческих хозяйств и производителей сельско-хозяйственных товаров, коммунальных служб, теле-радио коммуникаций, связи, адвокатов, нотариусов, а также адвокатских и нотариальных контор, АЗС, магазинов при АЗС, магазинов автозапчастей, авто-экспресс, автомоек, еды на вынос, шиномонтажных, станций технического обслуживания, ремонта автомобилей, швейных мастерских, объектов по ремонту бытовой техники, обуви, химчисток, прачечных, ремонту телефонов, компьютеров.

В обычном режиме также будет организована работа объектов туризма и объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения ( гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и другие) с размещением постояльцев (клиентов) не более 80 % от проектной мощности за исключением объектов, имеющих подряд на размещение отдельных групп (вахтовые работники, медработники, спортсмены) и оказанию услуг (питание, стирка, глажка и другое) для проживающих на объектах.

Также разрешаются спортивные тренировки для Национальных сборных, сборных команд города, клубных команд, индивидуальных и групповых тренировок по видам спорта до 5 кв метров на одного посетителя, а спортивные игры разрешается проводить на открытом воздухе без зрителей.

В обычном режиме будут работать детские кабинеты, центры коррекции, детские и взрослые образовательные центры при заполняемости группы не более 15 человек по предварительной записи с соблюдением требований постановления.

Несмотря на послабления, все еще запрещается проводить зрелищные, спортивные, семейные, памятные мероприятия, форумы, конференции, семинары и мероприятия, связанные с массовым скоплением людей, в том числе на дому, за исключением проведения чемпионатов РК и республиканских соревнований ( по единому республиканскому календарю) без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с Главным государственным санитарным врачом соответствующей территории и соблюдении требований постановления с одновременным скоплением не более 100 человек.

Также вводится запрет на деятельность детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп ( не более 15 человек в группе), работу объектов общественного питания с размещением обеденных столов более 50 посадочных мест. Объекты общественного питания, работающие в режиме доставки и на вынос, работают в обычном режиме.



