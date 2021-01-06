Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Проводить спортивные игры без участия зрителей разрешили  в Шымкенте

    6 Января 2021, 17:40

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте разрешили проводить спортивные тренировки для Национальных сборных, сборных команд города, клубных команд, индивидуальных и групповых тренировок по видам спорта до 5 квадратных метров на одного посетителя, а спортивные игры - на открытом воздухе без зрителей. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача города Шымкента «О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкента», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В постановлении также говорится в обычном режиме организовать работу сельско-хозяйственных, полевых и строительных работ, строительных и промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, животноводческих и птицеводческих хозяйств и производителей сельско-хозяйственных товаров, коммунальных служб, теле-радио коммуникаций, связи, адвокатов, нотариусов, а также адвокатских и нотариальных контор, АЗС, магазинов при АЗС, магазинов автозапчастей, авто-экспресс, автомоек, еды на вынос, шиномонтажных, станций технического обслуживания, ремонта автомобилей, швейных мастерских, объектов по ремонту бытовой техники, обуви, химчисток, прачечных, ремонту телефонов, компьютеров.

    В обычном режиме также будет организована работа объектов туризма и объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения ( гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и другие) с размещением постояльцев (клиентов) не более 80 % от проектной мощности за исключением объектов, имеющих подряд на размещение отдельных групп (вахтовые работники, медработники, спортсмены) и оказанию услуг (питание, стирка, глажка и другое) для проживающих на объектах.

    Также разрешаются спортивные тренировки для Национальных сборных, сборных команд города, клубных команд, индивидуальных и групповых тренировок по видам спорта до 5 кв метров на одного посетителя, а спортивные игры разрешается проводить на открытом воздухе без зрителей.

    В обычном режиме будут работать детские кабинеты, центры коррекции, детские и взрослые образовательные центры при заполняемости группы не более 15 человек по предварительной записи с соблюдением требований постановления.

    Несмотря на послабления, все еще запрещается проводить зрелищные, спортивные, семейные, памятные мероприятия, форумы, конференции, семинары и мероприятия, связанные с массовым скоплением людей, в том числе на дому, за исключением проведения чемпионатов РК и республиканских соревнований ( по единому республиканскому календарю) без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с Главным государственным санитарным врачом соответствующей территории и соблюдении требований постановления с одновременным скоплением не более 100 человек.

    Также вводится запрет на деятельность детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп ( не более 15 человек в группе), работу объектов общественного питания с размещением обеденных столов более 50 посадочных мест. Объекты общественного питания, работающие в режиме доставки и на вынос, работают в обычном режиме.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские теннисисты узнали соперников на «Ролан Гаррос»
    Елена Рыбакина вошла в список Forbes
    Григорий Ломакин не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Боснии и Герцеговине
    Женская команда Казахстана по регби вышла в финал чемпионата Азии
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз