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    Проводить ревизию использования акиматами целевых трансфертов предлагают депутаты

    15 Марта 2022, 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Председателя Сената Ольга Перепечина предложила усилить контроль использования трансфертов акиматами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, для обеспечения прозрачности межбюджетных отношений необходимо:

    - провести автоматизацию процедур планирования целевых трансфертов, трансфертов общего характера;

    - определить механизм взаимодействия между центральными и местными исполнительными органами по вопросам формирования исходных данных (показателей, целевых текущих затрат) при определении ТОХ;

    - ввести в практику проведение ревизии использования целевых трансфертов из республиканского бюджета, переданных в базу расходов местных бюджетов;

    - усилить ответственность местных и центральных исполнительных органов по мониторингу и контролю за использованием субвенций из республиканского бюджета.

    «По объемам трансфертов общего характера, которые утверждены на три года, срок в этом году заканчивается. Сегодня мы вместе с вами приступаем к новому трехлетнему периоду и в скором времени будем работать над принятием Закона «Об объемах трансфертов общего характера» на 2023 – 2025 годы. Поэтому Правительству уже сегодня необходимо начать работу по проработке имеющихся проблемных вопросов до определения трансфертов общего характера на предстоящий период», - заключила О. Перепечина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Акимат Другие государственные органы Бюджет Финансы
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