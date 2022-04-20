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    Проводить парад затратно - министр обороны РК

    20 Апреля 2022, 14:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан занимается повышением боевой готовности. Об этом заявил министр обороны РК Руслан Жаксылыков, отвечая на вопросы по поводу отмены проведения военного парада в честь Дня Вооруженных сил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в Минобороны сообщили , что в 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., не планируется.

    «Перед Вооруженными силами Казахстана стоят серьезные задачи. И Верховный главнокомандующий нам их определил. Для того, чтобы провести (парад) и запрашивать (финансирование) из бюджета – очень затратно. Это горюче-смазочные материалы, командировочные расходы, питание личного состава. Мы посчитали… Только учения закончили… Что важнее – провести учения и проверку нашей боевой готовности или же заниматься парадом? Мы считаем, что в данной ситуации, с учетом реализации поручений Верховного главнокомандующего, наиболее целесообразно заниматься боевой готовностью и подготовкой Вооруженных сил», - сказал Руслан Жаксылыков журналистам после пленарного заседания Мажилиса.

    Министр при этом отметил, что все запланированные мероприятия в честь Дня Победы состоятся, в частности, чествование ветеранов.

    «Мероприятия будут идти планово, будут выплаты ветеранам со стороны органов исполнительной власти. Мы их будем чествовать и поздравлять», - проинформировал глава Минобороны.

    Также министр ответил, будет ли наша страна в дальнейшем проводить военные парады.

    «Вы понимаете, что парад – это одно из изъявлений патриотических чувств. Вы знаете, что у нас была пандемия, не было необходимости. Сейчас мы занимаемся повышением боевой готовности. В следующем году, когда будет достаточная экономическая ситуация и все остальное, мы будем проводить парад», - сказал Руслан Жаксылыков.

    Как дополнил министр, один военный парад обходится в среднем в 4 млрд тенге.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Армия Минобороны РК
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