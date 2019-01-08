Провезти через границу рога марала пытался мужчина в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области задержали мужчину, пытавшегося незаконно провезти через границу оленьи рога, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подозреваемый, воспользовавшись выходным днем, пытался провезти через границу незаконный товар. Патрульная полиция города Зайсана обнаружила в салоне автомашины марки Toyota Camry 20 рогов марала. У 28-летнего владельца автомобиля не имелось никаких разрешительных документов на перевозку товара.

«На хозяина машины составлен административный протокол. Конфискованный товар передан в компетентные органы», - говорится в сообщении пресс-службы областного департамента полиции.





Автор: Есимжан Нактыбай

Перевод: Сабина Биржанкызы