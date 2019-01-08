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Провезти через границу оленьи рога пытался мужчина в ВКО
8 Января 2019 11:45 102
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области задержали мужчину, пытавшегося незаконно провезти через границу оленьи рога, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Подозреваемый, воспользовавшись выходным днем, пытался провезти через границу незаконный товар. Патрульная полиция города Зайсана обнаружила в салоне автомашины марки Toyota Camry 20 оленьих рогов. У 28-летнего владельца автомобиля не имелось никаких разрешительных документов на перевозку товара.
«На хозяина машины составлен административный протокол. Конфискованный товар передан в компетентные органы», - говорится в сообщении пресс-службы областного департамента полиции.
Автор: Есимжан Нактыбай
Перевод: Сабина Биржанкызы
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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