Провести внутренний и внешний аудит ФСМС призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблему недофинансирования медицинских организаций в 2022 году по сравнению с 2021 годом подняла депутат Мажилиса Гульдара Нурумова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На наши депутатские запросы и письма по этой ситуации из вашего ведомства приходят одинаковые ответы о том, что тарифы, утвержденные Минздравом полностью покрывают все расходы, связанные с оказанием медицинских услуг. При этом калькуляция новых тарифов с указанием всех доплат не представлена. Однако, это не так. Объем расходов здравоохранения на 2022 год утвердили в 2021 году, а тарифы на медуслуги только в марте 2022 года», - сказала Гульдара Нурумова, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен отметила, что складывается такое впечатление, что тарифы просто «подогнали» под ранее выделенный бюджет.

Например, тарифы на скорую неотложную помощь IV категории срочности низкие: в основном от 39 тенге на одного жителя, что фактически покрывает расходы только на 30%. По этим тарифам месячный бюджет на скорую неотложную помощь составляет 1 млн 59 тыс. тенге.

«Как можно с этого бюджета оплачивать заработную плату 6 бригадам из 2 человек, плюс диспетчер (13-15 человек в общем) с ночными дежурствами, доплатами, плюс медикаменты, бензин, комуслуги, содержание машин и так далее», - недоумевает Гульдара Нурумова.

Аналогичная ситуация, по ее словам, со всеми остальными тарифами на медуслуги. Фактически до 80% средств расходуется только на зарплату.

«У медорганизаций практически не остается средств на развитие, на приобретение современного оборудования или ремонт. Медработники оказались меж двух огней, с одной стороны застрахованные граждане, законно и обоснованно требующие качественную медицинскую помощь, а с другой стороны Фонд социального медицинского страхования, требующий не превышать план финансирования и накладывающий штрафы, причем часто необоснованные», - подчеркивает Гульдара Нурумова.

Мажилисмен продолжила, что с регионов уже поступают тревожные сообщения о том, что из-за недостатка финансирования закрывается плановая госпитализация в клиниках. Например, в Алматы очередь на плановое лечение до марта 2023 года.

Положение усугубляется еще и тем, что взносы от более чем трех миллионов самозанятого населения не поступают в фонд, как ожидалось при его открытии. И его финансовые средства постепенно уменьшаются.

На основании вышеизложенного депутаты рекомендовали решить вопрос дефицита финансирования медорганизаций; п ланировать бюджет и тарифы в соответствии со всеми надбавками (повышение заработной платы, выплаты за квалификационные категории, рост цен и др.) и производить пересмотр тарифов до наступления нового финансового года.

Также депутаты предлагают п ровести внутренний и внешний аудит Министерства здравоохранения и ФСМС на предмет рационального распределения бюджета с учетом приоритета по возмещению поставщикам медуслуг. В числе рекомендаций - урегулировать порядок своевременного поступления финансовых средств из ФСМС в медицинские учреждения.

Фото: parlam.kz