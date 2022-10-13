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    Провести в Астане слет лидеров волонтерских движений стран СВМДА предложил Президент РК

    13 Октября 2022, 10:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил в 2024 году провести в Астане под эгидой Молодежного совета слет лидеров волонтерских движений стран СВМДА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В центре наших усилий всегда должны находиться люди. Экономические меры можно считать эффективными, только если они ориентированы на человеческое измерение, сбережение и развитие людских ресурсов. Успешное проведение заседания Молодежного совета в Астане в июле текущего года свидетельствует о больших перспективах для взаимодействия в данном направлении. В этой связи предлагаю в 2024 году провести в Астане под эгидой Молодежного совета слет лидеров волонтерских движений стран СВМДА», - заявил Касым-Жомарт Токаев на саммите СВМДА в Астане.

    По словам Главы государства, большие перспективы открывает создание партнерской сети ведущих университетов государств-членов СВМДА. Посредством данной сети, как подчеркнул Президент, можно было бы обмениваться разработками в IT, нанотехнологиях и возобновляемых источниках энергии.

    Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку.

    Сегодня в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В саммите принимают участие главы государств 11 стран.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Волонтёрство Политика СВМДА Токаев Касым-Жомарт
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