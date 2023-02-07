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    Провести ревизию построенных по госпрограмме домов поручил Премьер-Министр РК

    7 Февраля 2023, 12:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Провести ревизию домов, построенных на бюджетные средства, и устранить все недочеты поручил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу отдельно остановиться на вопросе построенных домов по госпрограмме жилищного строительства. Государство выделяет значительные средства на строительство жилья. Но покажите фотографии этих дворов. Я не называю регионы, где построены такие дома. Одно могу сказать точно – примерно такая же картина везде! Посмотрите, где играют дети, посмотрите на благоустройство, на дороги! Неужели теперь это норма?» - возмутился Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Премьер-Министр подчеркнул, что акимы на местах должны провести ревизию домов, построенных на бюджетные средства, и устранить все недочеты.

    «И сделать это надо оперативно. Надо следить за качеством строительства и благоустройства. На сегодня в отрасли ЖКХ сформировалось множество вопросов, требующих оперативного и качественного решения. Также имеются недоработки ответственных госорганов в решении проблем обеспечения жильем социально уязвимых слоев населения. Отдельным блоком можно выделить некачественное планирование при реализации жилья очередникам. Множество жалоб поступает от граждан, которые не могут получить уже построенное жилье, потому что у Отбасы банка не было необходимых средств на льготное кредитование. Подобный подход к работе не допустим», - резюмировал Алихан Смаилов.

    Ранее Премьер-Министр РК отметил снижение темпов строительства жилья.

    «В этом году ожидается ввод 15,3 млн квадратных метров жилья. Это ниже показателя 2022 года. Основная проблема снижения – отсутствие необходимой инфраструктуры», - пояснил Алихан Смаилов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Жилье
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