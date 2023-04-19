Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Провести ревизию деятельности ФСМС поручил Президент

    19 Апреля 2023, 12:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о непрозрачности деятельности Фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Низкий уровень информатизации привел к существенному повышению нагрузки на медперсонал. Деятельность региональных комиссий Фонда медстрахования не прозрачна, что приводит к росту расходов на здравоохранение. На фоне бесконтрольного потребления медпомощи число дорогостоящих диагностических услуг увеличилось в 11 раз», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

    Президент поручил провести ревизию деятельности филиалов фонда.

    «Стационары страны в конце прошлого года испытывали острый дефицит средств. Это означает, что отвлекаются средства от действительно важных направлений. Правительству совместно с акимами регионов следует провести ревизию деятельности региональных филиалов Фонда медстрахования. Коррупционные риски сохраняются и в вопросах лекарственного обеспечения. Этому способствует неэффективная система планирования», - подчеркнул Глава государства.

    «До сих пор медицинские организации «вручную» формируют потребность в лекарственных средствах. Нередки случаи значительного завышения цен на медицинскую технику. Все еще не решен вопрос запуска интеграционной платформы здравоохранения. Работа ведется, и планы у Правительства большие, но важна эффективная и оперативная реализация», - добавил Президент.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Правительство РК Здравоохранение Общество Медстрахование
    Новости по теме
    Новости по теме
    Это не только призвание, а образ жизни – старший фельдшер о работе скорой помощи Совминки
    За срыв ввода в эксплуатацию онкоцентра в Таразе раскритиковал подрядчиков Нуржан Нуржигитов
    В казахстанских школах заработает академия родителей
    Врачи ВКО спасли беременную женщину в критическом состоянии
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров