Провести ревизию деятельности ФСМС поручил Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о непрозрачности деятельности Фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Низкий уровень информатизации привел к существенному повышению нагрузки на медперсонал. Деятельность региональных комиссий Фонда медстрахования не прозрачна, что приводит к росту расходов на здравоохранение. На фоне бесконтрольного потребления медпомощи число дорогостоящих диагностических услуг увеличилось в 11 раз», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Президент поручил провести ревизию деятельности филиалов фонда.

«Стационары страны в конце прошлого года испытывали острый дефицит средств. Это означает, что отвлекаются средства от действительно важных направлений. Правительству совместно с акимами регионов следует провести ревизию деятельности региональных филиалов Фонда медстрахования. Коррупционные риски сохраняются и в вопросах лекарственного обеспечения. Этому способствует неэффективная система планирования», - подчеркнул Глава государства.

«До сих пор медицинские организации «вручную» формируют потребность в лекарственных средствах. Нередки случаи значительного завышения цен на медицинскую технику. Все еще не решен вопрос запуска интеграционной платформы здравоохранения. Работа ведется, и планы у Правительства большие, но важна эффективная и оперативная реализация», - добавил Президент.



