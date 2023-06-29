Провести ревизию детских площадок в Караганде поручил глава региона

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более полусотни вопросов задали жители Караганды акиму области Ермаганбету Булекпаеву на встрече в Доме культуры «Молодежный». Большая часть из них касалась ЖКХ, благоустройства и общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким региона перешел к разговору с населением сразу, без предисловий и докладов. Задать свой вопрос мог любой желающий.

Карагандинцы попросили главу региона провести обследование детских площадок. У жителей много нареканий к подрядчикам, которые некачественно провели работу.

«Поручаю акимам районов сделать ревизию детских площадок. Выявить риски. Если есть опасность для детей, надо демонтировать площадки. Не надо доводить до такого случая, как недавно произошел в Майкудуке. Возьмите под жесткий контроль всех подрядчиков!» – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Также горожане жаловались, что крупногабаритный мусор возле жилых домов не вывозят вовремя. По словам акима Караганды Мейрама Кожухова, крупногабаритный мусор вывозится по графику – один раз в две недели.

«По закону строительный и крупногабаритный мусор должны вывозить жители. Видя переполненные баки и засыпанные дворы, мы вышли с инициативой убирать этот мусор. Но в городе порядка 1000 дворов, мы не можем пустить сразу тысячу погрузчиков на уборку», – отметил Ермаганбет Булекпаев.

Поднимались вопросы и по общественному транспорту.

«Мы признаем, что была проблема с общественным транспортом. Сейчас перевозчик начал закупать новые автобусы, эта работа будет продолжена. Мы сделали бесплатным проезд для детей, восстановили маршруты, которые были закрыты во время пандемии. Шесть лет не поднимали тариф. Если экономически раскладывать, то без субсидий сегодня проезд стоил бы 250 тенге», – сказал аким области.

Жители обратились с просьбой построить детские сады в 21-м и 22-м микрорайонах, заасфальтировать дворы и дороги частного сектора. Глава региона отметил, что сейчас главное – тепло- и водоснабжение. По области большой износ инженерной инфраструктуры, поэтому основная часть бюджетных средств идет на ремонт котельных и сетей.

После общей встречи Ермаганбет Булекпаев провел прием граждан по личным вопросам.

На прошлой неделе в Караганде произошло ЧП на детской площадке. Пострадали двое детей. После случившегося глава области поручил уволить замакима района Алихана Бокейхана города Караганды, ответственного за благоустройство дворов. Также аким области Ермаганбет Булекпаев обратился к правоохранительным органам с просьбой дать правовую оценку ответственности подрядчика.