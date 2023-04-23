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    Провести работы по сохранению влаги в почве рекомендовали аграриям СКО

    23 Апреля 2023, 17:19

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В большинстве районов Северо-Казахстанской области отмечается низкая степень увлажнения почвы. Исключение составляют Мамлютский, Жамбылский, Кызылжарский и М. Жумабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На расширенном совещании по подготовке к посевной первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов отметил, что в зоне рискованного земледелия важным фактором является накопление влаги.

    «Учитывая выраженный недобор зимних осадков повсеместно по области, к моменту посева можно рассчитывать на низкие и удовлетворительные запасы влаги. В складывающихся условиях будет иметь большое значение качественное проведение ранневесенних мероприятий по закрытию и сохранению влаги и предпосевной обработки, которая в условиях проявления засухи будет иметь свои особенности», - подчеркнул Марат Тасмаганбетов.

    Он отметил, что набор суммы положительных температур - в пределах среднемноголетней нормы. Этого достаточно для начала роста зимующих и многолетних корневищных сорняков. Согласно предварительному прогнозу, выход ранних яровых и злаковых сорняков ожидается к началу первой декады мая.

    «Сельхозформирования области обеспечены семенами в полном объеме - 488,5 тысяч тонн. По данным лабораторий, на полный посевной анализ поступило 396,8 тысяч тонн, или 100% семян зерновых и зернобобовых культур. В этом году план по сортообновлению составит 9,5%. Планируется внести более 200 тысяч тонн минеральных удобрений на площади три млн га. По данным фитосанитарной диагностики и прогноза, химические обработки против сорняков планируется провести на площади
    3,3 млн га, против вредителей и болезней - на 894,3 тысяч га», - проинформировал Марат Тасмаганбетов.

    На поля нынешней весной выйдут более 13 тысяч тракторов различных модификаций, около 14 тысяч зерновых сеялок, 1,4 тысячи современных высокопроизводительных посевных комплексов. Техника готова на 99%.

    Для проведения весенне-полевых работ аграриям региона выделено необходимое количество удешевленного льготного дизельного топлива – 73,6 тысяч тонн по цене 224 тенге за литр.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство Регионы Петропавловск
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