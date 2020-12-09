Провести проверку дополнительных соглашений по госзакупкам просят мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане нарастает практика недобросовестной конкуренции и коррупционно-расточительного расходования бюджетных средств на основе заключения дополнительных соглашений по государственным закупкам. Об этом заявила депутат Мажилиса Екатерина Никитинская, озвучивая депутатский запрос от фракции «Ак жол» в адрес первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Схема достаточно проста. В ходе конкурса, где основным условием выбора поставщика является цена, участник предлагает максимально заниженное ценовое предложение (нередко доходящее до предельного порога), вследствие чего возникает желаемая экономия бюджета. Однако, через некоторое время заказчик с демпинговавшим победителем заключает дополнительное соглашение, превышающее первоначально заявленный объем закупок, нередко в несколько раз», - сказала Екатерина Никитинская, озвучивая запрос на пленарном заседании палаты.

Так, согласно озвученным данным, в Туркестанской области закупки на текущий ремонт освещения двух улиц в сельском округе Жана Икан были заявлены с начальной суммой 8,9 млн тенге. В конце марта был подписан договор с ТОО «MEGA-БЕН Строй» на сумму около 6,7 млн тенге. В следующем месяце появилось дополнительное соглашение на 3,3 млн тенге без каких-либо изменений в технической спецификации - в результате общая сумма договора превысила 10 млн тенге.

В другом случае стоимость капитального ремонта автодороги в результате дополнительных соглашений вообще увеличилась с 650,3 млн тенге до 2,5 млрд тенге.

«Антикоррупционной службой на местах нередко фиксируются схемы заключения дополнительных соглашений в размере годовых сумм запланированных закупок. В 2020 году при общей сумме заключенных основных договоров в объеме 1 трлн 730 млрд тенге было заключено дополнительных соглашений в размере 1 трлн 681 млрд тенге», - добавила Екатерина Никитинская.

Депутат отметила, что статья 45 Закона РК «О государственных закупках» предоставляет заказчикам право вносить изменения в заключенные договора в части увеличения суммы договора в случае внесения в проектно-сметную документацию и принятия решения о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, при увеличении потребности в приобретаемых товарах, работах и услугах в пределах сложившейся экономии, а также, если корректировки вызваны изменениями налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан.

«Все эти оговорки позволяют администраторам бюджетных программ заключать дополнительные соглашения, бесконтрольно увеличивая суммы договоров вне каких-либо конкурсных процедур. В результате существующий порядок не препятствует, а создает самые благоприятные условия для незаконного лоббирования интересов конкретных поставщиков и реализации коррупционных схем. Усиливает этот режим благоприятствования действующее примечание к ст. 207 КоАП, освобождающее должностное лицо от административной ответственности в случае самостоятельного устранения им нарушений, выявленных при камеральном контроле, в течение 10 рабочих дней со дня вручения соответствующего уведомления», - пояснила Екатерина Никитинская.

В целях снижения вышеуказанных рисков, фракция «Ак жол» считает необходимым:

- сохранить практику корректировки договоров в сторону увеличения только в исключительных случаях на основе специальных решений Правительства;

- в случаях увеличения объема закупок в связи с ростом потребности в приобретаемых товарах, работах и услугах выбор поставщиков проводить исключительно в рамках конкурсных процедур;

- Министерству финансов совместно с представителями Антикоррупционной службы провести проверку дополнительных соглашений, заключенных в 2019-2020 гг., на предмет обоснованности их заключения и выделенных объемов денежных средств.

- уполномоченному органу в сфере контроля государственных закупок создать систему мониторинга заключаемых дополнительных соглашений и обеспечить на регулярной основе размещение его результатов в открытом доступе.