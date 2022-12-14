Провести отдельные парламентские слушания по ЕНПФ предложил депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов поднял проблему неэффективности и непрозрачности работы Единого накопительного пенсионного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ноябре он назвал системной неэффективность ЕНПФ. Тогда депутат заявил, что реальная доходность ЕНПФ далеко отрицательная.

«После моего депутатского запроса ЕНПФ опубликовал пресс-релиз о том, что с 2014 года накопленная доходность пенсионных активов составила 119,5% при инфляции 115,2%. Это преподносится как достижение и успех. Для понимания абсурдности этих доводов, напомню, что с 2014 года курс доллара по отношению к тенге вырос в 3 раза. Проще говоря, вложившись просто в валюту, можно было заработать в 2 раза больше, чем в ЕНПФ. За последние 12 месяцев доходность ЕНПФ не превышает 6%. Продовольственная инфляция за тот же период, как отметил Президент, превысила 24%. На сегодняшний день граждане теряют с ЕНПФ, нежели зарабатывают», - обратился он в своем депутатском запросе к Премьер-Министру РК, председателю Национального банка РК и председателю Высшей аудиторской палаты РК.

По его мнению, неэффективность и непрозрачность ЕНПФ требует проведения отдельных парламентских слушаний. Для этого новой аудиторской палате необходимо провести срочный независимый аудит расходов ЕНПФ, а также ревизию активов и инвестиционного портфеля.

«На фоне своей неэффективности ЕНПФ всячески сопротивляется тому, чтобы граждане могли использовать свои пенсионные накопления. В прошлом году ЕНПФ пролоббировал неадекватное повышение порогов достаточности пенсионных накоплений в среднем от 64 до 83%», - добавил Аманжан Жамалов.

Также он вновь предложил снизить пороги достаточности для снятия части пенсионных накоплений. В качестве социальной меры возможно предоставить гражданам право использовать свои накопления на погашение любых кредитов, оплату лечения, долгов по коммунальным услугам, обучение детей и другие жизненные важные потребности в размере до 30% от пенсионных накоплений, но не более 1 млн тенге.

«Эти вливания незначительно повлияют на инфляцию, поскольку будут целевыми. Например, если говорить о погашении кредитов, то эти деньги уже давно потрачены. Такое решение станет для людей хорошей поддержкой. По предварительным оценкам на это уйдет примерно 3,5 трлн тенге», - пояснил мажилисмен.

Ранее были опубликованы пороги достаточности для снятия пенсионных на 2023 год.



