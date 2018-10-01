Провести налоговую амнистию для МСБ поручил Нурсултан Назарбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил с 1 января 2019 года провести амнистию для малого и среднего бизнеса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» .

«Чтобы бизнес мог начать работу с чистого листа, поручаю с 1 января 2019 года приступить к проведению налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса. Но не все так гладко. Есть бизнес, который честно платит налоги, он завтра скажет «этому списали, а мне почему не списали?». То есть речь идет о списании пени и штрафов, если он заплатил основной налог государству», - сказал Глава государства в своем ежегодном Послании народу Казахстана.



По словам Н.Назарбаева, именно бизнес создает новые рабочие места, обеспечивает большую часть казахстанцев доходами. Поэтому в стране нужно формировать стабильные источники роста бизнеса, стимулировать частные инвестиции, обеспечивать свободу рынка.