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    Провести космомониторинг наличия свободных и нецелевых земель поручил Премьер-Министр РК

    17 Января 2023, 11:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Минсельхоз должен обеспечить своевременный запуск карты мониторинга распределения возвращенных земель. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерствам сельского хозяйства и цифрового развития с помощью космического мониторинга провести оценку наличия свободных и нецелевых земель. Для этого необходимо усилить работу по внедрению платформы мониторинга рационального использования земель JerInSpectr, - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина также поручил акимам регионов усилить контроль за процессами землепользования и обеспечить своевременное выполнение плана по возврату земель по областям и районам.

    Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что за прошедший год государству возвращено 5,2 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Сельское хозяйство
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