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    Провести интернет до конца октября пообещали в отдаленные села Атырауской области

    16 Сентября 2020, 18:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Департамента государственной политики и инфраструктуры в области связи Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Гульнар Букеева прокомментировала вопрос некачественной интернет - связи в отдаленном селе Ескене Атырауской области, где ученики вынуждены залазить на крыши для дистанционного обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представители СМИ в ходе брифинге в СЦК задали вопрос относительно отдаленного села Ескене Атырауской области, где школьники вынуждены залазить на крыши для дистанционного обучения из-за плохой интернет-связи.

    «Мы с операторами связи прорабатываем данный вопрос и до конца октября должны провести интернет в эти села. Дети в этих аулах должны были учиться в интернате, но из-за пандемии родители оставили их дома, поэтому вот такая вот ситуация сложилась», - пояснила Гульнар Букеева.

    Напомним, сегодня стало известно об интеграции Onlinemektep и ZOOM.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Интернет Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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